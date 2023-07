Pożar w Jelitkowie! Spalił się dach nadmorskiego domu. Nie ma ofiar

Pożar domu wielorodzinnego w Jelitkowie

Pożar wybuchł nad ranem w Jelitkowie.

- Zgłoszenie o płonącym dachu budynku wielorodzinnego w Gdańsku przy ul. Bałtyckiej otrzymaliśmy o 3:23 – informuje oficer dyżurny wojewódzkiego stanowiska kierowania ratownictwem PSP. - W akcji brało udział 5 zastępów straży. Paliło się ok. 100 m. kw. dachu, praktycznie cały uległ zniszczeniu. Na szczęście nie ma poszkodowanych.

Mieszkańcy budynku samodzielnie ewakuowali się przed przybyciem służb. Pogotowie gazowe odcięło dopływ gazu do posesji. Akcję zabezpieczał zespół ratownictwa medycznego i policja. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, służby będą to teraz wyjaśniać.

Zniszczony budynek położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie plaży, w miejscu gdzie jest dużo pokoi i apartamentów do wynajęcia. 3-godz. akcji strażaków przyglądał się spory tłum sąsiadów, wczasowiczów i uczestników nocnego życia w nadmorskim pasie lokali rozrywkowych.