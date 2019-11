Poznaj gatunki hortensji i nie popełniaj błędów w uprawie. Zobacz, która hortensja jest która i czego potrzebuje

Hortensje ogrodowe (Hydrangea macrophylla) do niedawna były najbardziej popularnym gatunkiem. Mają kuliste lub lekko spłaszczone kwiatostany w różnych odcieniach różu i błękitu. Warto wiedzieć, że te kolory i ich nasycenie zależą od odczynu gleby (im jest bardziej kwaśny, tym kwiaty bardziej niebieskie). Hortensje ogrodowe mogą mieć też kwiaty zielonkawe lub białe – tych kolorów zmienić się nie da. Krzewy hortensji ogrodowych dorastać do ok. 1,5 metra, ale są i znacznie niższe odmiany, które można uprawiać w doniczkach.

Kapa65 (Pixabay.com)