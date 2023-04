Poznajcie wystawę fotografii pt. "Dzieci Świata" Elżbiety Dzikowskiej w Galerii Metropolia w Gdańsku. Można ją zobaczyć do 15 kwietnia

Fascynująca wystawa w Galerii Metropolia

Od 18 marca do 15 kwietnia 2023, gdańskie dzieci będą się mogły zaprzyjaźnić ze swoimi rówieśnikami z różnych stron świata. W przestrzeni centrum handlowego Galerii Metropolia, będzie można nieodpłatnie zobaczyć wystawę, której towarzyszy konkurs plastyczny "Mój przyjaciel z dalekiego świata". Skierowany jest on do dzieci w wieku od lat 6 do 12.

"Dzieci Świata" jest kolejną wystawą po "Uśmiechu Świata. Przepełnioną różnorodnością kulturową, empatią, wiarą oraz nadzieją. Pokazuje ona najmłodszych mieszkańców z całego świata, głównie dzieci z: Afryki, Azji i Ameryki Południowej.