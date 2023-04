Poznaliśmy imiona gepardów z gdańskiego zoo! Oto zwycięzca aukcji WOŚP. WIDEO

ZOBACZ TAKŻE: Samiczka żubra przyszła na świat w gdańskim ZOO. Rodzina się powiększa. Zobacz urocze zdjęcia, które obiegły sieć

- Serdecznie dziękuję, że w taki sposób celebrujemy finał tej aukcji. Jako ITCARD faktycznie od początku namierzyliśmy tę aukcję i chcieliśmy ją wygrać. W związku z tym licytowaliśmy do samego końca. Oczywiście wspieramy ten szczytny cel, który ma Wielka Orkiestra, ale dla nas istotne było to, żeby faktycznie tutaj zostawić swój ślad. Te imiona, które zostały nadane gepardom korespondują z tym, co my robimy, jaki profil ma nasza działalność - mówi Adam Matyaszek, wiceprezes zarządu spółki ITCARD.