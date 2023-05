Praca sezonowa. Tak znajdziesz pracę na sezon letni. Zobacz, na co zwrócić uwagę podejmując pracę sezonową. Praca za granicą

Jak znaleźć pracę sezonową?

Na co zwrócić uwagę wybierając pracę wakacyjną?

To, czy zatrudnienie jest legalne poznacie poprzez zgłoszenie was do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do właściwego Urzędu Skarbowego. Agencja pośrednicząca powinna zapewnić wam przez cały okres zlecenia stały kontakt z doświadczonym koordynatorem, który będzie wsparciem w nagłych przypadkach.