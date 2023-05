Prace archeologiczne na Westerplatte wznowione. Ruszył kolejny sezon badań Tomasz Chudzyński

Do początku listopada tego roku potrwa kolejny sezon badań archeologicznych na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej w Gdańsku. Poszukiwane są relikty z czasów bitwy we wrześniu 1939 r. i szczątki nieodnalezionych do tej pory polskich obrońców półwyspu.