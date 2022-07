Prace na 2-kilometrowym odcinku ul. Słowackiego w Gdańsku już od 7.07.2022 r. Drogowcy wykonają śrutowanie nawierzchni. Co się zmieni?

Technologia śrutowania polega na zwiększeniu szorstkości jezdni.

- Stosowane do tego samobieżne urządzenie wyrzuca z siebie metalowy śrut, który uderza z odpowiednią siłą w nawierzchnię - mówi Magdalena Kiljan z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. - W ten sposób tworzy jej nową makro i mikrostrukturę. Poddana uszorstnianiu droga zwiększa swoją przyczepność, co w efekcie wpływa na poziom bezpieczeństwa. Bezwzględnie należy jednak pamiętać, że podstawą bezpieczeństwa jest dostosowanie się do ograniczenia prędkości.