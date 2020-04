Prace na budowie Student Depot Gdańsk idą jak burza. Prywatny akademik na Przymorzu powstaje szybciej niż planowano. Można rezerwować pokoje

Pomieści aż 387 osób. Do ich dyspozycji oddane zostaną 342 pokoje – każdy o wysokim, nowoczesnym standardzie, w pełni umeblowany, z indywidualną łazienką i dużym aneksem kuchennym. Bliźniacze akademiki spod szyldu Student Depot są już w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Poznaniu.

Pierwszy prywatny akademik w Gdańsku przy ul. Do Studzienki

Student Depot – można już rezerwować pokoje

Każdy mieszkaniec ma mieć do dyspozycji szybkie WiFi, siłownię i atrakcyjną przestrzeń co-livingową. Obsługa akademika zadba zaś o pełne bezpieczeństwo studentów i ich ochronę 24 godziny na dobę.

Mimo kryzysu pandemicznego, prace na budowie idą szybciej niż się tego spodziewano. Pracownicy firmy budowlanej wykonują już prace, które były planowane dopiero za miesiąc. Położono już wszystkie instalacje i izolacje. Teraz wykańczana jest fasada. Co prawda odbiór budynku zaplanowano dopiero na koniec sierpnia, a pierwsi studenci do akademika wprowadzą się 28 września, to już teraz mogą rezerwować pokoje. Podobno zainteresowanie również jest jeszcze większe niż przypuszczano.