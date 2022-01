Prace na gdańskiej części „bajpasu kartuskiego” mogą ruszyć od zaraz. Jest pozwolenie na budowę obiektów inżynieryjnych

Pozwolenie na budowę wiaduktu drogowego, wiaduktu kolejowego i przepustu w nasypie wydał we wtorek 4 stycznia 2022 roku wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Prace na odcinku linii od przystanku PKM Gdańsk Kiełpinek do stacji Gdańsk Kokoszki może rozpoczynać gdyńska firma Torhamer, która nieco ponad rok temu wygrała przetarg zorganizowany przez PKM.

Pozostałą część kilkunastokilometrowej linii kolejowej z Kokoszek przez Starą Piłę do Glincza modernizują PKP Polskie Linie Kolejowe. Przebudowane zostaną perony w Gdańsku Kokoszkach, Leźnie, Starej Pile i Żukowie Zachodnim, wzmocnieniu i częściowej wymianie poddane zostaną tory. Na gdańskim odcinku, gdzie tory trzeba odtworzyć, prace mają potrwać do końca 2022 roku.

Cały „bajpas kartuski” ma być przejezdny w 2024 roku. Odtworzenie tego szlaku jest niezbędne, by zapewnić możliwość dojazdu pociągów z Gdańska do Kartuz podczas nadchodzącej modernizacji linii z Bydgoszczy przez Kościerzynę do Gdyni. Obecnie połączenia do Kartuz korzystają z jej fragmentu. Modernizacja odcinka przedwojennej magistrali węglowej ze Śląska do Gdyni ma umożliwić alternatywny do obecnego dojazd pociągów towarowych do gdyńskiego portu.