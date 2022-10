Prace związane z poszerzaniem gdańskich plaż już zakończone. Teraz specjaliści z Urzędu Morskiego zajmą się plażą w Orłowie red.

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, zakończyły się prace związane z poszerzaniem gdańskich plaż. Z wyniku tych prac z pewnością zadowoleni będą mieszkańcy, w Brzeźnie poszerzono plażę z 10 do 75 metrów. Westerplatte, gdzie plaży nie było w ogóle, jej szerokość wynosi obecnie od 70 do 80 m. Teraz prace przeniosą się do gdyńskiego Orłowa.