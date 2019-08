Pracownicy Lotosu protestowali przez siedzibą spółki [zdjęcia]

5 sierpnia ok. 150 pracowników produkcyjnych Grupy Lotos zebrało się pod siedzibą firmy przy ul. Elbląskiej, by wyrazić swoje niezadowolenie z obecnych warunków zatrudnienia. Chwilę po godz. 12 wyciągnęli gwizdki, przed budynkiem rozległy się gromkie okrzyki:

- „Bez-pie-czeń-stwo po-nad wszy-stko” oraz „chodź - cie do nas” - skierowane do zarządu spółki. Zamiast oczekiwanego szefostwa, do zgromadzonych wyszedł Robert Węgrzynowski, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Grupy Lotos. Zaprosił delegację do budynku, w którym rozmawiano o obecnych problemach załogi oraz sposobie prowadzenia dalszego dialogu. Jak wynikało ze słów Węgrzynowskiego, w ostatnich tygodniach bez efektu spotykał się z przedstawicielami zarządu, dlatego poniedziałkowy protest traktuje jako sygnał ostrzegawczy. Zaapelował do zebranych, by powściągnęli emocje, poczekali na reakcję szefostwa i pozwolili na konstruktywne porozumienie.