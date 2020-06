Pracownicy oraz związkowcy protestują przeciwko nowej organizacji pracy w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej

- To co miało być propozycją, okazuje się „cichym nakazem”. Tak to widzimy - mówi nam jeden z zatrudnionych. - Dowiedzieliśmy się, że budynek przy ul. Brzozowej, w którym pracuje ok. 50 osób ma zostać sprzedany, a przy ul. Białej, gdzie obecnie jest ok. 140 pracowników, część lokali będzie wynajęta. Niby zatrudnionym dano wybór, ale jednocześnie musieliby dojeżdżać do innych biur przy Miałkim Szlaku oraz przy ul. Budowlanych, a więc na obrzeżach miasta. Większość osób zrezygnuje z takiej opcji, bo kto będzie chciał tracić czas i pieniądze na dojazdy. Po cichu mówi się o konieczności wykonania przez zarząd nierealnego zysku w wysokości 70 mln zł. Pytamy, dlaczego akurat naszym kosztem.