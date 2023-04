Pracownicy szkół i przedszkoli w Gdańsku otrzymają 300 zł podwyżki. „To dla nas jałmużna”

Jakie są zarobki?

Warto tutaj podkreślić, że osoby zajmujące się sprzątaniem w szkołach i przedszkolach zarabiają w tej chwili maksymalnie 3490 zł. Natomiast intendent zarabia natomiast maksymalnie 3 500 zł. Specjalista w tzw. strukturze społecznej może liczyć maksymalnie na 5 000 zł, a referent maksymalnie 4 100 zł. Są to kwoty brutto.

Co ważne, obok narastającego rozczarowania ze strony pracowników oświaty, o ich los upomniała się dotychczasowa przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, Bożena Brauer. Jeszcze we wrześniu 2022 r. zwróciła się ona do władz miasta z pytaniem, dlaczego właśnie pracownicy oświatowi zostali pominięci przy przyznawaniu dodatku inflacyjnego. Na odpowiedź Moniki Chabior, zastępcy prezydenta Gdańska, NSZZ „Solidarność” czekała prawie pół roku. Z pisma gdańskiego magistratu wynika, że pracownicy obsługi i administracji nie otrzymają podwyżki. Muszą czekać do lipca, kiedy to zostaną wypłacone pensje przy minimalnej kwocie 3 600 zł brutto. Wtedy mogą liczyć na podwyżkę co najwyżej 300 zł brutto. Miasto swoją decyzję o wstrzymaniu wypłaty dodatku inflacyjnego uzasadnia tym, że w 2021 r. pracownicy obsługi i administracji w szkołach dostali już finansowe wsparcie w zależności od dotychczasowych zarobków - od 88 do 800 zł. Te argumenty nie przekonują Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Oczekują oni od władz miasta równego traktowania wszystkich pracowników samorządowych.