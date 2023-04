Pracownik jednej z gdyńskich firm złapany przez łowców pedofili przekazany w ręce policjantów. Obywatelskie zatrzymanie w Gdyni

W czwartek, 27 kwietnia 2023 r. na terenie jednej z dużych, gdyńskich firm doszło do obywatelskiego zatrzymania. Mężczyzna, który przez Internet składał 12-latkom niemoralne propozycje, wpadł w ręce łowcy pedofili Krzysztofa Dymkowskiego i jego telewizyjnej ekipy z programu pt. Łowca pedofilów.

Polsatowski program o przyłapywaniu pedofili na gorącym uczynku przyjechał do Trójmiasta w środę, 26 kwietnia 2023 r. Po co? To właśnie na ten dzień podejrzewany pedofil umówił się w Gdańsku z, jak myślał, 12-letnią dziewczynką, na spotkanie, podczas którego miało dojść do czynności seksualnych. Zamiast dziewczynki na spotkaniu pojawił się Łowca pedofilów, na widok którego mężczyzna umówiony na randkę z nieletnią, zaczął uciekać.