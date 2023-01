"Pralnia pieniędzy" i mafijna rodzina. Kibice Lechii dosadnie o zarządzaniu klubem. Czy w gabinetach biało-zielonych dojdzie do zmian?

Już przed meczem zanosiło się na bardzo słabą frekwencję na inaugurację rundy rewanżowej w Gdańsku. To nie dziwi. Wokół klubu jest bardzo zła atmosfera, drużyna jest blisko strefy spadkowej, a kibice nie znoszą Adama Mandziary i Pawła Żelema. To wszystko składa się na zniechęcenie ze strony sympatyków biało-zielonych. Żelem jest odbierany bardzo negatywnie za swoją działalność w klubie. Mandziara z kolei niby zrezygnował z działalności w klubie, ale jest współwłaścicielem spółki Advancesport AG, do której należy klub z Gdańska, czyli wciąż ma realny wpływ na to, co dzieje się w Lechii.