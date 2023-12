Prasówka 11.12.2023 Gdańsk. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Gdańska

Przyjazd Zaksy Kędzierzyn-Koźle do Trójmiasta to od lat okazja do oglądania siatkówki klubowej w najlepszym możliwym wydaniu. Kibice Trefla Gdańsk ostrzyli sobie zęby na ponowną wizytę wicemistrzów Polski od dawna. Goście stawili się jednak w Ergo Arenie w okrojonym kontuzjami składzie. Trefl to wykorzystał i wygrał po raz 10 w 27 meczu z Zaksą.