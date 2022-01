Prasówka Gdańsk 11.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdańsku nie minęło Cię nic ważnego

Ksiądz Rafał Sarama zmarł 3 stycznia 2022 r. po ciężkiej chorobie, miał 54 lata. Żył blisko ludzi - znał ich codzienność, wspierał w kłopotach. Teraz, gdy odszedł, żegnały go tłumy. - Mamy tyle wspomnień, wydarzyło się wiele dobrego - powtarzali nie tylko gdyńscy parafianie, ale też ludzie, których na różnych etapach życia spotykał na swojej drodze. W tej ostatniej, 10 stycznia, wielu mu towarzyszyło. Kapłan został pochowany na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

27 zawodników Lechii Gdańsk udało się na zgrupowanie do tureckiej Antalyi, które potrwa do 24 stycznia. W kadrze brakuje m.in. Mateusza Żukowskiego, który prawdopodobnie odejdzie z klubu.

Fasolka po bretońsku to pyszne i sycące danie, które jest bardzo proste w przygotowaniu i nie obciąży nadmiernie naszego budżetu. Już za ok. 20 zł możemy zrobić ciepły obiad dla całej rodziny. Podpowiadamy, jak krok po kroku ugotować fasolkę po bretońsku. Sprawdź przepis i zobacz zdjęcia w galerii.

Netflix wprowadza dla użytkowników z Polski nowy komunikat po zalogowaniu się do platformy. Serwis przypomina, że dzielenie konta na Netflixie jest sprzeczne z regulaminem, a każdy użytkownik zamieszkujący pod innym adresem powinien posiadać swoje własne konto. Czy to oznacza zmiany dla użytkowników Netflixa w Polsce?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7 785 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. 563 to chorzy z województwa pomorskiego. Najwięcej nowych zachorowań zanotowano w Gdańsku - 220. W kraju zmarło 19 osób. Na Pomorzu stwierdzono zgon 10 osób zarażonych.

9 stycznia 2021 roku pod Fontanną Neptuna w Gdańsku odbyła się manifestacja, w trakcie której uczestniczy wyrażali swoje wsparcie dla obywateli Kazachstanu. Przed kilkoma dniami wyszli oni na ulice, by zaprotestować przeciwko wysokim podwyżkom cen usług. Mieszkańcy następnie zaczęli domagać się także zmian politycznych tj. ustąpienia dyktatorskich rządów Kasyma-Żomarta Tokajewa. Prezydent Kazachstanu wydał rozkaz strzelania do protestujących nazywając ich "terrorystami" i poprosił o pomoc Rosję. Równolegle do manifestacji odbyła się również druga, wyrażająca sprzeciw wobec reżimu Alaksandra Łukaszenki oraz prowadzonej przez niego polityki wobec opozycjonistów.