Prasówka Gdańsk 16.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdańsku nie minęło Cię nic ważnego

Egzamin ósmoklasisty 2020. We wtorek (16.06.2020) uczniowie pisali test z języka polskiego. W pierwszej części sprawdzianu pojawiły się zadania na podstawie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Artysty” Sławomira Mrożka. Na rozwiązanie całości mieli dwie godziny.

Matura 2020 WOS rozszerzony - pytania, odpowiedzi i arkusz CKE znajdziecie w tym artykule we wtorek 16.06.2020 r. Matura 2020 z wiedzy o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym i podstawowym) rozpoczęła się 16 czerwca 2020 r. o godz. 14, trwała 3 godziny. Jakie pytania pojawią się na teście z WOS-u rozszerzonego? Co było najtrudniejsze? Tu znajdziecie opinie uczniów.

Urząd Marszałkowski w Gdańsku zapowiada zwiększenie częstotliwości kursowania składów Szybkiej Kolei Miejskiej. Zmiany mają obowiązywać od 1 lipca 2020 r. W dni powszednie pociągi pomiędzy Gdańskiem a Gdynią pojadą nawet co 10 minut. Częstsze kursy będą również w weekendy.

Matura 2020 biologia rozszerzona - pytania, odpowiedzi i arkusz CKE znajdziecie w tym artykule we wtorek 16.06.2020 r. po godz. 14. Matura 2020 z biologii (na poziomie rozszerzonym i podstawowym) rozpoczęła się 16 czerwca 2020 r. o godz. 9. Potrwa 3 godziny. Jakie pytania pojawiły się na teście z biologii rozszerzonej? Co było najtrudniejsze? Tu znajdziecie opinie uczniów, którzy jako pierwsi opuścili salę egzaminacyjną.

Ważącą tonę minę, zawierającą w środku aż 700 kilogramów materiału wybuchowego, zalegającą niedaleko wejścia do gdyńskiego portu, zneutralizowali we wtorek, 16 czerwca, żołnierze z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża Marynarki Wojennej. Operacji towarzyszyły szczególne środki ostrożności.

Zamki to znacznie więcej niż tylko piękne, stare mury. Oto najciekawsze takie budowle w Polsce. Może warto odwiedzić je na żywo?

PROGI PUNKTOWE - TECHNIKA w GDAŃSKU. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich 2020/2021. Ósmoklasiści wybierają szkoły, w których chcą kontynuować naukę. Prezentujemy progi punktowe w technikach w Gdańsku, obowiązujące podczas rekrutacji w 2019 roku. Zobacz, ile trzeba było mieć punktów w 2019 roku, żeby dostać się do danej klasy w poszczególnych gdańskich technikach. Ta wiedza przyda się absolwentom szkół podstawowych podczas rekrutacji 2020 do szkół średnich.

W okresie pandemii tempo prac na budowie Wiaduktu Biskupia Górka i pobliskiego parkingu nie zmalało. Jak podaje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska do końca tego roku wiadukt ma być przejezdny dla kierowców.