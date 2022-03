Prasówka Gdańsk 17.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdańsku nie minęło Cię nic ważnego

Utytułowani światowej sławy pięściarze, Witalij i Wołodymyr Kliczkowie, są bohaterami kolejnego malowidła ściennego, które powstaje na murze oporowym przy stacji PKM Jasień. Bracia od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę włączyli się w przygotowania do obrony Kijowa, starszy, Witalij, jest merem ukraińskiej stolicy.

Prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz wicemarszałek województwa pojechali do Lwowa, by omówić dalszą pomoc z Pomorza dla miasta. Spotkali się z Andrijem Sadowym, merem Lwowa i jego współpracownikami. Gdańsk przekaże dwa autobusy miejskie aglomeracji wypełnionej uchodźcami z rejonów Ukrainy objętych rosyjską agresją. Samorząd wojewódzki deklaruje 50 miejsc w pomorskich szpitalach dla rannych żołnierzy ukraińskich. Do miasta cały czas dociera z Pomorza organizowana przez samorządy pomoc humanitarna.