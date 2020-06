Prasówka Gdańsk 17.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdańsku nie minęło Cię nic ważnego

Trwają eliminacje do Miss Polonia 2020 OPEN! Zobacz kandydatki, które chcą stanąć w szranki o tytuł najpiękniejszej i koronę Miss Polonia 2020. Głosowanie w zależności od grupy trwa do niedzieli 21 czerwca (grupa A), lub do poniedziałku, 22 czerwca do godziny 23:59 (grupa B)!

Lotos PZT Polish Tour 2020. Gdańsk jest pierwszym przystankiem na tenisowej mapie Narodowego Pucharu Polski. Za miesiąc najlepsi krajowi zawodnicy spotkają się w Bytomiu podczas mistrzostw Polski. Cykl organizowany po raz pierwszy przez Polski Związek Tenisowy zakończą w sierpniu dwa turnieje w Poznaniu.

Po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, linie lotnicze wznawiają kursy. W środę 17 czerwca 2020 na płycie gdańskiego lotniska im. Lecha Wałęsy w Rębiechowie wylądował samolot Wizzair, którym przylecieli pasażerowie z Bergen.