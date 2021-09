Prasówka Gdańsk 21.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdańsku nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek 21 września 2021 roku od godzin porannych wprowadzone zostały kolejne zmiany w organizacji ruchu w okolicy Bramy Wyżynnej. W kierunku al. Armii Krajowej możliwy będzie skręt z ul. Okopowej z dwóch pasów ruchu, co powinno usprawnić przepustowość ulicy. Jak informuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, taka organizacja ruchu utrzyma się do końca prac, a więc do grudnia 2021 roku.