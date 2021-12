Prasówka Gdańsk 2.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdańsku nie minęło Cię nic ważnego

Zwycięska praca, „Linią numer 8”, przedstawia pasażerów widzianych przez okna gdańskiego tramwaju zimowym wieczorem. W konkursie „Mój Gdańsk” udział wzięło niemal 400 prac profesjonalistów i amatorów. Były oceniane w czterech kategoriach tematycznych.

Egzotyczne owoce stały się już niemal codziennością w wielu sklepach, ciągle też przybywa nowych gatunków. Wiele z tych owoców ma właściwości korzystne dla zdrowia, a co najważniejsze – są smaczne. Niektóre szczególnie warto spożywać sezonowo (np. granaty i liczi jesienią i zimą), bo właśnie wtedy dojrzewają w krajach pochodzenia i są najbardziej wartościowe. A co, gdyby mieć owoce egzotyczne w zasięgu ręki? Wiele z nich można wyhodować z pestki! Podpowiadamy, jak to zrobić.