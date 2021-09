Prasówka Gdańsk 22.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdańsku nie minęło Cię nic ważnego

W sezonie jesienno-zimowym w Gdańsku nie powinno dojść do ograniczenia ruchu lotniczego z udziałem irlandzkiej firmy Ryanair. Jak zapowiedział prezes spółki, Michael O’Leary w Porcie Lotniczym w Gdańsku, na pasażerów, od 1 października czekać będą 3 nowe trasy.

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA5V0287PL Tablet LENOVO

targus click-in case to eleganckie etui przeznaczo…

Click-in Apple iPad Pro 10.5 cali THZ67404GL Etui do tabletu TARGUS

W ramach Dnia bez Samochodu, w środę, 22.09.2021 r. Gdańsk oraz Gdynia oferują swoim mieszkańcom, którzy są właścicielami aut, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską. To jeden z elementów trwającego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, w którym, jak co roku, czynny udział biorą trójmiejskie samorządy.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gdańsku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Silnego wiatru, który w porywach może osiągać 100 km na godzinę, należy spodziewać się nad samym morzem w czwartek. Wiać ma wieczorem i w nocy z czwartku na piątek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiedział ostrzeżenie m.in. dla Pomorza. Wichura i silne opady deszczu będą efektami frontu atmosferycznego, który będzie przemieszczać się przez kraj.

10 milionów sztuk nielegalnych papierosów przechwyciła pomorska Krajowa Administracja Skarbowa. Papierosy przypłynęły kontenerem z Kambodży do Gdańska. Miały w nim znajdować się plecaki. Służby oszacowały, że wartość rynkowa papierosów wynosi 7,5 mln zł.

Znani sportowcy to ludzie powszechnie rozpoznawalni. Należy do nich Mariusz Wlazły, czyli jeden z najlepszych polskich siatkarzy. Atakujący Trefla Gdańsk rozpoczyna studia na Uniwersytecie Gdańskim, bo chce zadbać o przyszłość po zakończeniu kariery. Zaskoczyła go jednak reakcja studentów, z którymi próbował się skontaktować.