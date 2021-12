Prasówka Gdańsk 22.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdańsku nie minęło Cię nic ważnego

Kierowca zauważył auto, które na obwodnicy jechało slalomem. "Dziwna jazda" skłoniła go do podejrzeń, że kierujący autem może być nietrzeźwy. Gdy samochód się zatrzymał, obserwujący go mężczyzna również stanął. Zabrał kluczyki, a następnie powiadomił policję. Podejrzany kierowca miał w wydychanym powietrzu 2,6 promila alkoholu.

Przed południem, 21 grudnia br. dyżurny gdańskiego oddziału policji otrzymał zgłoszenie o kobiecie leżącej przy jednym z bloków w dzielnicy Żabianka. Na miejscu pojawiła się policja, straż pożarna oraz lekarz, który stwierdził zgon.

Portal tvp.info potwierdził, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi. Chodzi o sprawę założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Uszka z kapustą i grzybami to pyszne pierożki podawane tradycyjnie do wigilijnego barszczu. Zaskocz swoich bliskich i na święta Bożego Narodzenia przygotuj samodzielnie domowe uszka. Wyjaśniamy, jak krok po kroku zrobić farsz i ulepić pierożki. Przekonaj się, jakie to proste! Wypróbuj nasz przepis na uszka do wigilijnego barszczu.