Prasówka Gdańsk 24.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdańsku nie minęło Cię nic ważnego

Policjanci z Gdańska zatrzymali - przed dostaniem się do nielegalnego obrotu - prawie 25 kilogramów narkotyków o wartości czarnorynkowej ponad miliona złotych. Podczas pracy nad sprawą funkcjonariusze policji zabezpieczyli także kilkaset tysięcy złotych, a także zatrzymali 32-latka, który decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Zatrzymany odpowie za handel narkotykami i niezatrzymywanie się do kontroli drogowej. Diler działał w warunkach tzw. recydywy, za popełnione czyny grozi mu do 18 lat pozbawienia wolności.