Prasówka Gdańsk 25.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdańsku nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Gdańsk 25.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych w wymiarze 20 godzin miesięcznie, 1000 zł nawiązki na PCK i ponad 1500 zł kosztów sądowych - to kara jaka spotkała hejtera, który w sposób wulgarny pisał do posłanki Platformy Obywatelskiej, Agnieszki Pomaskiej. To piąta wygrana parlamentarzystki z osobą, która za pomocą social mediów kierowała groźby lub w sposób wulgarny wyrażała się na temat posłanki.