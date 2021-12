Prasówka Gdańsk 29.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdańsku nie minęło Cię nic ważnego

6 stycznia odbędzie się pierwszy noworoczny trening piłkarzy Lechii Gdańsk. Po przejściu szeregu badań biało-zieloni wylecą na dwutygodniowy obóz przygotowawczy do Turcji, gdzie rozegrają pięć meczów sparingowych.

Selekcjoner Patryk Rombel w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie rozpoczął ostatnie szlify przed styczniowymi mistrzostwami Europy. We wtorek, 28 grudnia 2021 roku biało-czerwoni zagrali pierwszy mecz w ramach towarzyskiego turnieju "4 Nations Cup". Niestety, przegrali 26:30.

Prasówka 29.12 Gdańsk: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gdańsku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Miasta, miasteczka, urocze wsie, malownicze zakątki, urzekająca przyroda - wszystko uchwycone w obiektywie aparatu. Z nadesłanych przez Was fotografii powstały kolejne już kalendarze, które w czwartek, 30 grudnia, ukażą się w Trójmieście. Dzień później, 31 grudnia, dołączymy je do lokalnych tygodników. To od lat nasza wspólna tradycja - redakcji i Czytelników.