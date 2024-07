Prasówka Gdańsk 30.07.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdańsku nie minęło Cię nic ważnego

27 lipca 2024 roku o godzinie 12:00, pod Dworem Artusa, na ul. Nowy Targ 43/44, odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku. To już 764 edycja jarmarku, która odbywa się cyklicznie co roku w Gdańsku od ponad 760 lat. Działy się cuda! Wiele barwnych postaci otoczyło Nowy Targ i Stare Miasto. Starym, dobrym tradycjom, stało się zadość, a miejscowa ludność jak i turyści bawili się szampańsko!

W Gdańsku podczas Jarmarku św. Dominika odbędzie się wiele wydarzeń kulturalnych. To m.in. Koncerty pod gwiazdami, Jazz na wyspie, wystawy i festiwale. Sprawdź, co się będzie działo w Gdańsku.

W ramach trwającego jarmarku Św. Dominika dnia 31 lipca o godzinie 19:45, odbędzie się seria koncertów jazzowych pod nazwą: „Jazz na wyspie 2024”. Koncerty zaplanowano w wyjątkowym miejscu, bowiem na wyspie Ołowiance w Gdańsku. Zapowiada się wspaniałe, letnie widowisko muzyczne, dla wszystkich fanów muzyki jazzowej. Wstęp wolny.

Jarmark św. Dominika w Gdańsku przyciąga wieloma atrakcjami. Jednymi z nich są Jarmarkowe Przystanki. Tu można posłuchać dobrej muzyki, obejrzeć festiwalowe filmy, zjeść regionalną potrawę, poeksperymentować w wirtualnym świecie, spotkać się z łowcami skarbów. Podpowiadamy, gdzie znaleźć Jarmarkowe Przystanki i na co można liczyć, odwiedzając je.

Od poniedziałku, 29 lipca, w Gdańsku wyznaczony został buspas na al. Grunwaldzkiej. Ciągnie się on od od przystanku Biblioteka Uniwersytet do ul. Wojska Polskiego, a potem do skrzyżowania z al. Żołnierzy Wyklętych. Na razie jest on sprawdzianem, który będzie trwał trzy miesiące.