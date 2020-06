Prasówka Gdańsk 3.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdańsku nie minęło Cię nic ważnego

Pijana pielęgniarka badała pacjentów w Gdańsku. Policjanci, wezwani do placówki medycznej we wtorek, 2 czerwca ustalili, że 47-latka miała 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Kobieta usłyszy zarzut pełnienia obowiązków w stanie nietrzeźwości. Grozi jej więzienie.

Wybory prezydenckie odbędą się 28.06.2020 r. Termin ten ogłosiła w środę, 3.06.2020 r., po godz. 11:00 marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Głosowanie odbędzie się metodą mieszaną. Oznacza to, że będzie można zagłosować w lokalach wyborczych oraz korespondencyjnie. Nowi kandydaci muszą zebrać 100 tys. podpisów do 10 czerwca. Jeżeli potrzebna będzie druga tura, kolejne głosowanie odbędzie się 12 lipca.

Matura 2020. Co roku pojawia się mnóstwo informacji w sieci na temat przecieków maturalnych. Nie dajcie się nabrać! Specjalnie dla Was zebraliśmy PEWNIAKI - tematy, które warto sobie powtórzyć, bo jest duże prawdopodobieństwo, że mogą się pojawić w tym roku na egzaminie. Matura 2020 rozpocznie się już 8.06.2020 r. Co będzie na tegorocznej maturze? Sprawdziliśmy, na co warto zwrócić uwagę przed egzaminem maturalnym z języka polskiego. Sprawdź, czego możesz się spodziewać na maturze 2020!

Ogłoszono przetarg na budowę kolejnego fragmentu Wiślanej Trasy Rowerowej. Odcinek liczący ok. 7 km biec będzie wzdłuż ul. Świbnieńskiej i Akwenowej do granic Gdańska.