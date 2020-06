Prasówka Gdańsk 4.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdańsku nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Gdańsk 4.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W Gdańsku widzę tysiące ludzi, którzy są zbyt dumni, żeby uciekać. W całej Polsce widzę miliony ludzi, którzy są zbyt dumni, żeby uciekać. To tutaj w roku 1980 zaczęła się nasza droga do wolności. Wygrajmy te wybory i twórzmy Polskę dumną, otwartą, tolerancyjną i uśmiechniętą. Bo właśnie takiej Polski chciał Paweł Adamowicz. Polskę dumną, Polskę otwartą i Polskę tolerancyjną. Musimy zmienić gniew w dobro, bo tego Paweł by od nas oczekiwał - mówił w Gdańsku Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski.

Piłkarski sezon na Pomorzu w niższych ligach został zakończony. Od III ligi do B klasy nie będzie spadków, a tylko awanse. Kto zatem będzie w przyszłym sezonie grał w wyższej lidze? Sprawdźcie! Oto komplet zespołów od III ligi do B klasy na Pomorzu, które po przedwczesnym zakończeniu sezonu świętowały i przygotowują się do gry na wyższym szczeblu.