Prasówka Gdańsk 8.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdańsku nie minęło Cię nic ważnego

Gdański zespół lekarzy pod przewodnictwem prof. Piotra Czauderny i prof. Tomasza Jastrzębskiego przeprowadził zabieg cytoredukcji połączony z chemioterapią wewnątrzotrzewnową. To prawdopodobnie pierwsze zastosowanie tej metody leczenia u tak młodego pacjenta - chory ma bowiem siedem miesięcy.

Kilkadziesiąt osób protestowało przed gdańskim Sądem Okręgowym przeciwko odebraniu immunitetu sędziemu Igorowi Tulei. W proteście wzięła udział prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - Dzisiejszy protest jest głęboko solidarnościowy - 150 miast jest bowiem solidarnych z sędzią Igorem Tuleyą. Jeżeli my nie staniemy za nim, to kto potem stanie za nami? - pytała prezydent.

Gdańsk Wrzeszcz, Gdynia Wołaj, Sopot Krzycz. Z którego miasta w Trójmieście najczęście śmieją się internauci? Co nas bawi i z czego drwimy? Oto zbiór najlepszych memów! Macie swoje? Piszcie na adres internet@dziennikbaltycki.pl

1200 metrów bezhalogenowego kabla, kilkadziesiąt płyt jumbo, ponad 220 sztuk betonu komórkowego, kilkadziesiąt metrów trawy z rolki oraz inne przedmioty o łącznej wartości ponad 19 tys. zł - to wszystko ukradł z budowy 45-latek z Gdańska. Policjanci znaleźli i odzyskali część ukradzionych rzeczy i zatrzymali mężczyznę, który w niedzielę usłyszał zarzut kradzieży, a prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór. Mężczyzna tych przestępstw dopuścił się w warunkach recydywy, dlatego grozi mu 7,5 roku więzienia.

Jeden dokument zamiast dwóch. Od poniedziałku 8.06.2020 w Gdańsku można składać wnioski na Kartę Mieszkańca ze zdjęciem. Pozwoli ona na zakup i dogranie do niej imiennych biletów okresowych na komunikację miejską. Tym samym Karta Mieszkańca będzie mogła też pełnić funkcję Karty Miejskiej. Wniosek będzie można złożyć w nowo otwartym Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca.

"Chamska hołota" Jarosława Kaczyńskiego wstrząsnęła internetem, który zdążył już wyprodukować memy. Chodzi o zdanie, które prezes PiS wypowiedział w czasie czwartkowej debaty w Sejmie nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Kaczyński pod adresem posłów opozycji użył słów: "Takiej chamskiej hołoty to jeszcze nie było". Czy to "męskie słowa", czy gruba przesada? Zdaniem językoznawcy, profesora Jerzego Bralczyka, Kaczyński ujawnił się, jako osoba nerwowa i agresywna. Sprawdź, co myślą internauci.

Matura 2020 - pierwszy dzień za nami. Sprawdź arkusze CKE i odpowiedzi. W poniedziałek 8.06.2020 r. o godz. 9 maturzyści zdawali egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a o godz. 14 na poziomie rozszerzonym. Co było tematem rozprawki? Jakie były pytania? W tym artykule sprawdzisz arkusze CKE i odpowiedzi z tegorocznej matury z polskiego na poziomie rozszerzonym.