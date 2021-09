Prasówka Gdańsk 8.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdańsku nie minęło Cię nic ważnego

Gdańscy policjanci zatrzymali 36-letnią kobietę, która wyjeżdżając volkswagenem sharanem z parkingu, uderzyła w zaparkowany samochód. Kobieta była pijana - miała prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Do zdarzenia doszło na Chełmie, we wtorek 7 września 2021 r. tuż po godz. 14. Sprawczyni grozi kara 2 lat więzienia, utrata prawa jazdy, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Od poniedziałku, 13 września na skrzyżowaniu ulic Równej i Sandomierskiej rozpoczną się prace związane z naprawą nawierzchni jezdni. W związku z wykonywaniem robót pas ruchu w obszarze skrzyżowania zostanie zawężony. Utrudnienia potrwają do końca września 2021 roku.

We wtorek, 7 września 2021 roku na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku przy alei głównej odsłonięto pomnik poświęcony pamięci Polonii gdańskiej, Kaszubów i Pomorzan. Obelisk ma upamiętniać walczących o niepodległość oraz ginących w miejscach kaźni na polach bitew w latach 1939 - 1945. W uroczystości odsłonięcia pomnika udział wzięła prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gdańsku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Niegdyś jedną z atrakcji turystycznych Gdańska była pozdrawiająca przechodniów Długiego Targu "Panienka z okienka". Teraz za jej następczynię można uznać suczkę golden retrivera, znaną szerzej jako "Słodki pies na balkonie", który codziennie budzi zachwyt wśród studentów Politechniki Gdańskiej. Jeszcze do wczoraj adres jego zamieszkania można było znaleźć na mapach Google jako miejsce warte odwiedzin.

Luksusowy apartament w kompleksie Deo Plaza na Wyspie Spichrzów w Gdańsku to jeden z najnowszych projektów prof. Akademii Sztuk Pięknych Jana Sikory i właściciela jednej z trójmiejskich pracowni architektonicznych. Wnętrza cieszą oko, a wręcz zachwycają! Jak mówi sam autor, inspiracje wywodził "z braku form, z pustki, a nie z Instagrama".

Jeden tir wjechał w tył drugiego przy zjeździe do portu z drogi ekspresowej S7. Najechany pojazd prawdopodobnie cofał, bo jego kierowca przegapił zjazd. Wycinanie drugiego szofera ze zgniecionej kabiny trwało niemal 5 godzin, jest ranny, ale na szczęście żyje.

Policja ustala okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło we wtorek (7.09.2021) przy ul. Elbląskiej w Gdańsku. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący oplem potrącił pieszego, który przechodził przez jezdnię prowadząc hulajnogę. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami nóg.