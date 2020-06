Prasówka Gdańsk 9.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdańsku nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.06.2020, w Gdańsku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek w Gdańsku. Samochód wypadł z drogi i wpadł na tory tramwajowe na al. Havla. 9.06.2020 r. Są opóźnienia w ruchu komunikacji miejskiej”?

Prasówka Gdańsk 9.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek w Gdańsku. Samochód wypadł z drogi i wpadł na tory tramwajowe na al. Havla. 9.06.2020 r. Są opóźnienia w ruchu komunikacji miejskiej Samochód osobowy wypadł z drogi i wpadł na tory tramwajowe na al. Havla przy przystanku „Płocka” w Gdańsku. Do zdarzenia doszło we wtorek, 9.06.2020 r. ok. godz. 16:30. Na szczęście nikt nie został ranny. Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej. Występują utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. 📢 Tragedia w Rumi. Wnuk przed sądem za zabójstwo 80-letniej babci dla 1 tys. zł. Na byłej partnerce miał dokonać rozboju na kwotę 20 zł Nawet dożywotnie więzienie grozi 24-letniemu Kamilowi G. oskarżonemu o to, że we wrześniu 2019 roku w Rumi wypchnął z okna mieszkania na drugim piętrze swoją 80-letnią babcię. Mężczyzna, który według śledczych zrabował jej gotówkę oraz biżuterię i telefony komórkowe na łączną sumę niewiele ponad 1 tysiąca złotych, we wtorek, 9.06.2020 roku stanął przed sądem. Odpowiada również za rozbój na byłej partnerce na kwotę 20 zł.

📢 Podwyżka cen za wodę i odbiór ścieków w Gdańsku. Zapłacimy o 20 gr więcej na metrze sześciennym! Jak wypadamy na tle innych miast? Od wtorku, 9 czerwca, w życie weszły nowe stawki za produkcję wody i odbiór ścieków w Gdańsku. Z dostępnych informacji wynika, że cena za wodę będzie teraz wyższa o 20 groszy za każdy metr sześcienny. Stawka ta jest zgodna z planem taryfowym, zatwierdzonym przez Wody Polskie.

Prasówka 9.06 Gdańsk: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gdańsku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ile można zarobić w zarządach dwóch największych pomorskich firm, należących do skarbu państwa? Zobacz to zestawienie! Odpowiedź na pytanie, ile można zarobić w spółkach skarbu państwa, jest prosta. Niemało. Wystarczy pół miesiąca pracy, aby na konto wpłynęło więcej niż na konto niejednego mieszkańca Pomorza przez cały rok. Nie można się zatem dziwić, że posady w spółkach skarbu państwa, zwłaszcza w tych największych traktowane są niejednokrotnie jako trampolina do innego finansowo poziomu.

📢 Rośnie liczba nowych przypadków koronawirusa na Pomorzu. Wśród zakażonych kilkumiesięczne dziecko! Poranny raport Ministerstwa Zdrowia nie przyniósł tym razem dobrych wiadomości. Na Pomorzu odnotowano pięć nowych przypadków koronawirusa, a wśród zakażonych jest kilkumiesięczna dziewczynka z Gdańska. Tym samym powiększyło się ognisko związane z jedną z cukierni sieciowych. 📢 Fałszywe alarmy w szkołach przed maturami 9.06.2020 Ewakuacja Sądu Okręgowego w Gdańsku E-mailami dotyczącymi rozpylenia śmiertelnie trującego gazu – sarinu nieznani sprawcy usiłowali najprawdopodobniej zakłócić lub zatrzymać przeprowadzenie tegorocznych egzaminów maturalnych w szkołach na Pomorzu i w całym kraju we wtorek 9.06.2020 roku. Sprawdzonych zawczasu przez służby placówek nie trzeba było ewakuować, w przeciwieństwie do gdańskiego sądu. Placówka była zamknieta do godz. 11.30. 📢 "Dziś Tuleya, jutro Ty". Protest przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w obronie sędziego Igora Tulei [zdjęcia] Kilkadziesiąt osób protestowało przed gdańskim Sądem Okręgowym przeciwko odebraniu immunitetu sędziemu Igorowi Tulei. W proteście wzięła udział prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - Dzisiejszy protest jest głęboko solidarnościowy - 150 miast jest bowiem solidarnych z sędzią Igorem Tuleyą. Jeżeli my nie staniemy za nim, to kto potem stanie za nami? - pytała prezydent.

📢 Lekarze z GUMed jako pierwsi na świecie przeprowadzili zabieg cytoredukcji i chemioterapii wewnątrzotrzewnowej u niemowlaka Gdański zespół lekarzy pod przewodnictwem prof. Piotra Czauderny i prof. Tomasza Jastrzębskiego przeprowadził zabieg cytoredukcji połączony z chemioterapią wewnątrzotrzewnową. To prawdopodobnie pierwsze zastosowanie tej metody leczenia u tak młodego pacjenta - chory ma bowiem siedem miesięcy. 📢 Sprawa "Krystka": wycofany akt oskarżenia i spór Rzecznika Praw Obywatelskich z Rzecznikiem Praw Dziecka Z oburzeniem i głębokim niesmakiem przyjmuję bezpardonowy atak rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – pisze Adam Bodnar w odpowiedzi na zarzut RPD, że to on nie „wykazał szczególnego zainteresowania dogłębnym zbadaniem sprawy sopockiego klubu”. Z kolei Zbigniew Ziobro nakazał wycofać akt oskarżenia przeciwko jednemu z dziennikarzy, który opisywał sprawę. Jednak nie poszerza to ani odrobinę wiedzy na temat potężnego pedofilskiego procederu, który ujawniony został przed 5 laty. 📢 Memy o Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Z czego śmieją się trójmiejscy internauci? Zobaczcie najlepsze memy! Gdańsk Wrzeszcz, Gdynia Wołaj, Sopot Krzycz. Z którego miasta w Trójmieście najczęście śmieją się internauci? Co nas bawi i z czego drwimy? Oto zbiór najlepszych memów! Macie swoje? Piszcie na adres internet@dziennikbaltycki.pl

