Prasówka tygodniowa z 26.03.2023 w Gdańsku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Tegoroczna akcja "Drzewko za surowce wtórne" dobiegła końca. Ponownie spotkaliśmy się z mieszkańcami naszego regionu, aby odebrać od was makulaturę i elektrośmieci i wręczyć w zamian sadzonki drzew i krzewów. W tym roku czekaliśmy na was w pięciu pomorskich lokalizacjach. Rekordziści odebrali aż 55 sadzonek. Sprawdźcie, co jeszcze działo się podczas tegorocznej edycji "Drzewka..."!

Emisja monet kolekcjonerskich i okolicznościowych stanowi doskonałą okazję do uhonorowania ważnych historycznych wydarzeń, postaci oraz kultury, nauki i tradycji Polski. Monety kolekcjonerskie są wykonane z najwyższej jakości złota i srebra, a często uatrakcyjniane są poprzez dodanie elementów z innych materiałów, takich jak bursztyn, krzemień pasiasty czy szkło, lub przy użyciu technik dodatkowych, jak tampondruk, druk UV, selektywne złocenie czy matowienie laserowe. Każda moneta jest pakowana w kapsułkę i umieszczana w kolekcjonerskim etui, do którego dołączany jest certyfikat. Jest to doskonała okazja dla kolekcjonerów do poszerzenia swojej kolekcji oraz dla wszystkich zainteresowanych historią i kulturą Polski do upamiętnienia ważnych wydarzeń i postaci. W Polsce za emisję monet odpowiada Narodowy Bank Polski, który od 1995 roku regularnie co roku wydaje kilka nowych monet nawiązujących do historii współczesnej lub do postaci czy wydarzeń historycznych.