Prasówka z całego tygodnia 28.07.2024 w Gdańsku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Gdańska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.07 a 27.07.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Znajdźcie siebie na zdjęciach z meczu Lechii Gdańsk z Motorem Lublin. Szymon Grabowski: Nie przypominaliśmy drużyny, którą znamy”?

Przegląd tygodnia: Gdańsk, 28.07.2024. 21.07 - 27.07.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Znajdźcie siebie na zdjęciach z meczu Lechii Gdańsk z Motorem Lublin. Szymon Grabowski: Nie przypominaliśmy drużyny, którą znamy Lechia Gdańsk zawiodła w meczu z Motorem Lubin w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Przegrała 0:2 prezentując się na boisku fatalnie. Nie zawiedli kibice, których pojawiło się ponad 14 tysięcy na trybunach stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. W tym gronie było około 400 fanów Motoru, którzy mieli powody do radości. Zapraszamy do naszej galerii i znajdźcie siebie na zdjęciach. 📢 Ostatni weekend lipca 27.07 i 28.07 w Gdańsku zapowiada się obiecująco! Przed nami ostatni weekend lipca 2024 roku i jesteśmy już prawie w połowie wakacji. Nie trać czasu na siedzenie w domu w ten weekend, tylko wybierz się do Gdańska! Odbędzie się wiele imprez, koncertów, pokazów, a nade wszystko rozpoczyna się w Gdańsku jarmark Św. Dominika w ten weekend. Zatem naprawdę będzie co robić. Gdańsk zaprasza na spędzenie weekendu w mieście.

📢 105. rocznica powołania policji państwowej. Tak świętowała nasza pomorska! Prawie 6 tysięczny garnizon pomorski obchodził swoje Święto Policji. Na placu przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia m.in. odznaczeń państwowych i resortowych oraz nominacji na wyższe stopnie służbowe. Oprawę muzyczną ceremonii zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Obchodom towarzyszył również pełen atrakcji piknik policyjny.

Tygodniowa prasówka 28.07.2024: 21.07-27.07.2024 Gdańsk: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gdańsku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rozpoczyna się jarmark Św. Dominika w Gdańsku! Już jutro w Gdańsku rozpoczyna się znany w całej Europie – jarmark Św. Dominika.

Wydarzenie będzie trwało od 27 lipca, aż do 18 sierpnia. Jarmark Św. Dominika to euforia wspaniałych przeżyć, ogrom atrakcji i krzewienie tradycji Gdańska i Pomorza. Podczas trwania jarmarku, będzie miało miejsce wiele wydarzeń kulturowych, społecznych i rozrywkowych, między innymi: koncerty, pokazy, wernisaże, spotkania z artystami i ludźmi kultury, warsztaty, tańce ludowe i artystyczne oraz wiele, wiele innych atrakcji, których nie można przegapić!

📢 NesoBusy dotarły do Gdańska. Kiedy nimi pojedziemy? Zabiorą nas na darmową wycieczkę Wodorowe autobusy NesoBus dotarły już do Gdańska i niebawem będzie okazja, aby się nimi przejechać. Swoją codzienną pracę na liniach w mieście rozpoczną dopiero w poniedziałek, 29 lipca. Wcześniej będzie jednak możliwość pojechać nimi w ramach weekendowej akcji "Wodorowym nad wodę". Kursy będą bezpłatne. 📢 Utrudnienia w Tunelu pod Martwą Wisłą! W weekend wyłączą z ruchu oba pasy W tunelu pod Martwą Wisłą przeprowadzone zostaną nocne prace serwisowe, podczas których obiekt zostanie całkowicie wyłączony z ruchu w obu kierunkach. Prace zaplanowano na noc z soboty na niedzielę, z 27 na 28 lipca w godz. od 23.00 do 6.00. 📢 Policjanci z Gdańska na Igrzyskach w Paryżu. Jeden z funkcjonariuszy ma cztery łapy i wyjątkowy nos! Przewodnik psa służbowego mł. asp. Tomasz Burchardt z gdańskiej komendy miejskiej i jego podopieczny Iron od 15 lipca pełnią służbę w stolicy Francji. Razem z policjantami innych państw dbają o bezpieczeństwo podczas przygotowań do Igrzysk Olimpijskich i Paraoplimpijskich.

📢 Festiwal miejskich cudów. W sobotę rusza 764. Jarmark Świętego Dominika Tegoroczna impreza od strony handlowej to 613 wystawców, którzy zajmą 760 stoisk. Zjadą do Gdańska kupcy z całej Polski i z zagranicy, m.in. z: Litwy, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Węgier, Francji, Stanów Zjednoczonych czy Włoch. Ponad jedna trzecia handlujących to wystawcy z regionu, blisko jedna czwarta - gospodarze. 764. odpust św. Dominika, który przez wieki wyrósł na najważniejszą cykliczną miejską imprezę, to nie tylko handel. 📢 Święto Policji w Gdańsku. Mija 105 lat od jej powstania W środę, 24 lipca, mija 105 lat od powstania Policji Państwowej. To też dzień, w którym mundurowi obchodzą Święto Policji - także w Gdańsku. W stolicy Pomorza funkcjonariusze zorganizowali obchody tej rocznicy na ulicy Długiej przy Fontannie Neptuna. W trakcie wydarzenia promowano też bezpieczeństwo podczas wakacji.

📢 Tłukł szyby toporkiem w centrum Gdańska. Po zatrzymaniu groził policjantom Funkcjonariusze gdańskiej policji zatrzymali podejrzanego o zbicie szyb sklepowych toporkiem w samym centrum miasta. 33-latek podczas interwencji mundurowych groził im i znieważał ich. Za uszkodzenie mienia grozi mu do 5 lat więzienia, a za kierowanie gróźb karalnych do 3 lat pozbawienia wolności. 📢 Festiwal tatuażu w Gdańsku: Tattoo Konwent 2024 w Amber Expo W dniach 26-28 lipca Amber Expo w Gdańsku stanie się areną dla miłośników tatuażu, dzięki Gdańsk Tattoo Konwent 2024. Wydarzenie przyciągnie nie tylko tatuatorów z całego świata, ale także fanów muzyki rap, dzięki występom takich artystów jak Paluch czy Molesta. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w 28 konkursach tatuażowych, warsztatach, a także cieszyć się pokazami sztuki alternatywnej. 📢 Gdańsk: Parkujesz niezgodnie z przepisami, doprowadzając do wściekłości innych? Strzeż się karnego kuponu Gdańska straż miejska zachęca wszystkich widzących źle zaparkowany samochód do karania jego właściciela karnym… kuponem. Ulotki, które można włożyć za wycieraczkę dostępne są w siedzibie straży. Informują o finansowych i prawnych konsekwencjach niezgodnego z prawem parkowania. Inicjatywa nawiązuje do znanej sprzed lat oddolnej akcji, dającej się we znaki „mistrzom parkowania”.

📢 39-latek z Gdańska włamał się do auta i zasnął. Grozi mu kara nawet 10 lat więzienia, gdzie okazji do odpoczynku z pewnością nie zabraknie Gdańscy policjanci z referatu interwencyjnego zatrzymali mężczyznę, który włamał się do fiata punto, zasnął na fotelu kierowcy, a następnie usiłował ukraść ze środka reklamówkę, w której był nóż i latarka warte 350 złotych. Pijany 39-latek spędził noc w policyjnym areszcie, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem. Teraz grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia.

📢 "Męskie Granie" na Brabanku w Gdańsku. Oklaski dla Wojciecha Waglewskiego i Mateusza Pospieszalskiego. Zobaczcie zdjęcia z koncertu W kompleksie mieszkalno-usługowym Brabank w Gdańsku (ul. Stara Stocznia) odbył się pierwszy letni weekend tematyczny. Wakacyjny program rozpoczęło „Męskie Granie”, czyli targi winylowe, spotkanie z Piotrem Stelmachem, audycja live z Radiem 357, silent disco. Wisienką na torcie był niedzielny wieczorny koncert Wojciecha Waglewskiego i Mateusza Pospieszalskiego. Zobaczcie zdjęcia.

📢 18 lipca w Domu Harcerza w Gdańsku odbył się spektakl muzyczny: „Moje serce zostało we Lwowie”. 18 lipca w Gdańsku miał miejsce wyjątkowy spektakl muzyczny, upamiętniający postać Mariana Hemara oraz jego twórczość: „Moje serce zostało we Lwowie”. Spektakl miał miejsce w Domu Harcerza w Gdańsku, na ul. Za Murami 2-10, o godzinie 19:00. Organizatorem wydarzenia był Instytut Pamięci Narodowej. 📢 Rozpoczął się Baltic Opera Festival w Trójmieście! 20 lipca w Gdańsku rozpoczął się Baltic Opera Festival i będzie trwał do 25 lipca. Odbędzie się wiele koncertów, będzie można zobaczyć wielu znamienitych artystów oraz odbędzie się mnóstwo atrakcji. 21 lipca zaplanowano piknik rodzinny o godzinie 13:00. Organizatorem wydarzenia jest Opera Bałtycka w Gdańsku. Partnerem Festiwalu jest Stowarzyszenie Dal Segno Institute, a festiwal będzie dofinansowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

