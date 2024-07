Prasówka z Gdańska 29.07.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Jarmark św. Dominika w Gdańsku swoimi korzeniami sięga średniowiecza. To miał być magnes przyciągający wiernych. I był. Uczestnictwo w mszy świętej odpustowej w dniu 4 sierpnia dawało 100 dni zwolnienia od czyśćca! Kilkaset lat jarmarku to bardzo ciekawa historia. Pokazywano tu cuda i dziwy świata, nowinki technologiczne, czy egzotyczne zwierzęta. Jedno z nich - krokodyl uciekł z cyrkowej menażerii i wskoczył do Motławy. Trochę trwało, zanim go odnaleziono. Poczytajcie!