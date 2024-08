Prasówka z lipca 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Gdańsku? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Gdańska najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Plażnig nad Bałtykiem przed wojną. Tak wypoczywano kiedyś nad Morzem Bałtyckim. Atrakcje i ceny ”?

Przegląd lipca 2024 w Gdańsku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Plażnig nad Bałtykiem przed wojną. Tak wypoczywano kiedyś nad Morzem Bałtyckim. Atrakcje i ceny Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość. 📢 Protest mieszkańców w Letnicy. "Pani Pyć, usiądziemy do stołu?" Mieszkańcy przyportowych dzielnic wyszli na ulicę, aby zaprezentować swoje niezadowolenie z działań Portu Gdańsk. Wszystko dotyczy pyłu węglowego, jaki unosi się m.in. nad Nowym Portem czy Letnicą i budzi kontrowersje. Protest w tej sprawie miał miejsce na rondzie im. Tadeusza Mazowieckiego w środę, 31 lipca.

📢 Poważny wypadek w Gdańsku! Samochód leżał na torowisku tramwajowym. Przywracanie ruchu po jego odblokowaniu Osobowy samochód leży na torowisku na wysokości Bramy Żuławskiej (w kierunku Stogów). Jak informują czytelnicy "Dziennika Bałtyckiego", doszło tam do zderzenia z samochodem ciężarowym. 2 poszkodowane osoby z osobówki zostały odwiezione do szpitala. Ruch tramwajowy w kierunku Stogów jest zablokowany, samochodowy - na wylocie do Elbląga i Warszawy - mocno utrudniony. W miejscu, gdzie bez utrudnień w szczycie tworzą się korki, doszło do paraliżu komunikacyjnego.

Prasówka sierpień Gdańsk: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Gdańska. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Julia Pietrucha i Marta Zalewska wystąpiły w Parku Oruńskim. Klimatyczny letni gdański koncert W niedzielę Gdański Archipelag Kultury zaprosił mieszkańców na kolejny letni koncert, który odbył się na scenie w Parku Oruńskim. W klimatycznym występie zaprezentowały się Julia Pietrucha i Marta Zalewska. Publiczność dopisała. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmu wideo z koncertu

📢 Festyn w ramach protestu. Mieszkańcy Wrzeszcza przeciw linii tramwajowej przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego W sobotę 27 lipca w Gdańsku przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego odbył się festyn. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Dolina Królewska, które w ten sposób chciało zamanifestować przeciwko planowanej linii tramwajowej. Czy w ten sposób udało się zaktywizować mieszkańców i zjednoczyć we wspólnej sprawie? 📢 Znajdźcie siebie na zdjęciach z meczu Lechii Gdańsk z Motorem Lublin. Szymon Grabowski: Nie przypominaliśmy drużyny, którą znamy Lechia Gdańsk zawiodła w meczu z Motorem Lubin w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Przegrała 0:2 prezentując się na boisku fatalnie. Nie zawiedli kibice, których pojawiło się ponad 14 tysięcy na trybunach stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. W tym gronie było około 400 fanów Motoru, którzy mieli powody do radości. Zapraszamy do naszej galerii i znajdźcie siebie na zdjęciach.

📢 Ostatni weekend lipca 27.07 i 28.07 w Gdańsku zapowiada się obiecująco! Przed nami ostatni weekend lipca 2024 roku i jesteśmy już prawie w połowie wakacji. Nie trać czasu na siedzenie w domu w ten weekend, tylko wybierz się do Gdańska! Odbędzie się wiele imprez, koncertów, pokazów, a nade wszystko rozpoczyna się w Gdańsku jarmark Św. Dominika w ten weekend. Zatem naprawdę będzie co robić. Gdańsk zaprasza na spędzenie weekendu w mieście. 📢 105. rocznica powołania policji państwowej. Tak świętowała nasza pomorska! Prawie 6 tysięczny garnizon pomorski obchodził swoje Święto Policji. Na placu przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia m.in. odznaczeń państwowych i resortowych oraz nominacji na wyższe stopnie służbowe. Oprawę muzyczną ceremonii zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Obchodom towarzyszył również pełen atrakcji piknik policyjny.

📢 NesoBusy dotarły do Gdańska. Kiedy nimi pojedziemy? Zabiorą nas na darmową wycieczkę Wodorowe autobusy NesoBus dotarły już do Gdańska i niebawem będzie okazja, aby się nimi przejechać. Swoją codzienną pracę na liniach w mieście rozpoczną dopiero w poniedziałek, 29 lipca. Wcześniej będzie jednak możliwość pojechać nimi w ramach weekendowej akcji "Wodorowym nad wodę". Kursy będą bezpłatne. 📢 "Męskie Granie" na Brabanku w Gdańsku. Oklaski dla Wojciecha Waglewskiego i Mateusza Pospieszalskiego. Zobaczcie zdjęcia z koncertu W kompleksie mieszkalno-usługowym Brabank w Gdańsku (ul. Stara Stocznia) odbył się pierwszy letni weekend tematyczny. Wakacyjny program rozpoczęło „Męskie Granie”, czyli targi winylowe, spotkanie z Piotrem Stelmachem, audycja live z Radiem 357, silent disco. Wisienką na torcie był niedzielny wieczorny koncert Wojciecha Waglewskiego i Mateusza Pospieszalskiego. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Gdańsk: Kolizja 3 samochodów na Kowalach. Ranna 10-letnia dziewczynka pod opieką ratowników pogotowia. Ruch w kierunku Kolbud przywrócony 10-letnia dziewczynka została poszkodowana w zderzeniu 3 samochodów zderzyły na ul. Staropolskiej w gdańskiej dzielnicy Kowale. Jest pod opieką wezwanego zespołu ratownictwa medycznego. Ulica, która jest „wylotówką” w kierunku Kolbud, była przejściowo zablokowana. 📢 Co znajdowało się w hali magazynowej, która paliła się w Gdańsku? Mamy odpowiedź na to, co znajdowało się wewnątrz hali magazynowej, która zajęła się ogniem w Nowym Porcie w niedzielę, 14 lipca. Po trzecim sztabie kryzysowym w tej sprawie, jaki miał miejsce w piątek, odbyła się konferencja prasowa. Obecny był na niej przedstawiciel Portu Gdańsk - wiceprezes zarządu Alan Aleksandrowicz. Zdradził on, co znajdowało się między innymi w magazynie.

📢 Baby boom w gdańskim zoo! Te maluchy pojawiły się na świecie od początku roku W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym niedawno zaczął się sezon letni, a to idealna okazja, żeby zaobserwować urodzonych w tym roku mieszkańców. Wśród nich m.in. drapieżny ptak urubu, a także zebra i patasy – afrykańskie małpy. Wszystkie młode czują się dobrze, są zdrowe i prawidłowo się rozwijają. 📢 Kąpieliska w pasie nadmorskim w Gdańsku i Sopocie nadal zamknięte. Zmiana decyzji możliwa w piątek Ze względów bezpieczeństwa zamknięte pozostają wszystkie gdańskie i sopockie kąpieliska w pasie nadmorskim od portu w stronę Sopotu - informuje Sanepid. Przyczyną zamknięcia jest pożar w porcie w Gdańsku. 📢 Prokuratura wszczęła śledztwo po pożarze magazynu w Porcie Gdańsk. Biegli rozpoczęli oględziny Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia pożaru magazynu w Nowym Porcie w Gdańsku. Na miejscu rozpoczęły się oględziny prowadzone przez biegłych - podała prokuratura.

📢 Fala ulew połączonych z burzami przeszła przez Pomorskie. Zalane drogi, liczba interwencji rośnie Gwałtowna ciepła burza z ulewnym deszczem niesionym porywami wiatru przesuwa się nad woj. pomorskim. Zatrważająca dynamika wzrostu zdarzeń! 📢 Wiele ulic Gdańska zostało wtedy doszczętnie zatopionych. 8 lat temu miasto sparaliżowała wielka ulewa To była wielka ulewa, która 14 lipca 2016 roku przeszła nad Gdańskiem i całkowicie sparaliżowała miasta oraz ulice, które zmieniły się w rwące potoki. Dwie osoby straciły życie. Milionowe straty – zniszczone tramwaje, budynki czy chodniki. Wiele ulic było całkowicie nieprzejezdnych. Taki krajobraz malował się 15 lipca 2016 r. rano. 📢 Rekord kraju pobity. Apartament na Wyspie Spichrzów sprzedano za prawie 25 mln zł Już nie na ulicy Złotej 44, a na Wyspie Spichrzów znajduje się najdroższy apartament w Polsce - tak wynika z raportu grupy Morizon - Gratka i "Forbesa". Sprzedany został za niemalże 25 milionów złotych i ma powierzchnię 435 metrów kwadratowych. To ponad 57 tys. zł za metr kwadratowy.

📢 Te koty czekają w gdańskim Schronisku Promyk na nowe domy Koty do adopcji w gdańskim Schronisku Promyk. Młode, starsze, w łatki i paski - każdy z tych kotów szuka miłości! Może dasz mu ją właśnie ty? Zajrzyj do naszej galerii i znajdź tam swojego mruczącego przyjaciela! 📢 Nowe bulwary przy ul. Siennej Grobli w Gdańsku. Idealne miejsce na spokojny spacer? Tak wygląda po przebudowie Kończy się przebudowa bulwarów przy ul. Siennej Grobli. Deweloper ROBYG, kosztem ponad 11 milionów złotych, zrealizował znaczną część tego zadania - lokalizacja została całkowicie odnowiona, dodatkowo przebudowano również całą lokalną infrastrukturę wodociągową i gazową, remontując jezdnię i chodnik oraz tworząc ogrody deszczowe i sadząc nową roślinność. Teren został już oddany w ręce władz Gdańska.

