Prawdziwe włoskie lody w Gdańsku w lodziarni Latto Gelato.

„Gelati – lody, lody, lody... Nie mają nic wspólnego z popularnymi w Polsce lodami włoskimi z automatu. Wielkie, kolorowe, sfałdowane góry leżą w szklanych lodówkach, ozdobione owocami, orzechami, miętą. Nakładane są wielkimi łychami do wafli albo kubeczków. Najlepsze lody oferują miejsca z napisem produzione propria (produkcja własna). Jeśli wybierze się czekoladowe, będzie to intensywna czekolada, melonowe – jak świeży melon, truskawkowe – jak truskawki, nasycone słońcem i dopiero co zerwane z krzaka. (…)”

W Gdańsku jesteśmy już w połowie lata i nic tak nie smakuje podczas upalnych, letnich dni, jak zimne, gęste, pełne smaku, włoskie lody. Lodziarnia Latto Gelato, to prawdziwa fabryka produkcji lodów na mapie miasta Gdańska! Lody są robione na miejscy, z najlepszych i świeżych składników, dlatego smak jest wyjątkowy i wyrazisty. Latto Gelato, które mieści się na ul. Mirona Białoszewskiego 12/U1, powstało z pasji do prawdziwych włoskich lodów, które przez miejscowych włochów noszą nazwę - gelato.

- Grzegorz Lindenberg, fragment książki: „Toskania i Umbria”.

Wszyscy klienci lodziarni stwierdzają jednogłośnie, iż Latto Gelato, jest miejscem bardzo klimatycznym, a smak lodów sprawia, że czują się w lodziarni Latto Gelato jak w prawdziwej włoskiej lodziarni na półwyspie Apenińskim. Sekret tkwi w składnikach. Lody nie są robione w fabrykach, w sposób mechaniczny, a są robione na miejscu, tradycyjnymi sposobami ze świeżych składników, jaj i śmietanki. Co ciekawe, lodziarnia Latto Gelato, nie ma nic do ukrycia i cały proces tworzenia lodów można podejrzeć przez wielkie okno, oddzielające lodziarnię od pracowni.

Smaki lodów i pyszna kawa

Nic tak nie pasuje do przepysznych i zimnych lodów, jak włoska kawa. Włosi dobrze znają sekret tego połączenia, dlatego stosują go w prawie wszystkich lodziarniach we Włoszech. Lodziarnia Latto Gelato, nie odbiega od tego schematu. Kawa, która jest serwowana do podawanych lodów jest bardzo aromatyczna i robiona na miejscu, z prawdziwej, włoskiej maszyny. Warto jest przyjść i spróbować rarytasów jakie Latto Gelato ma do zaoferowania. Smaki lodów jakie możemy znaleźć w lodziarni Latto Gelato to: śmietankowy, czekoladowy, truskawkowy, pistacjowy, amaretto, orzechowy, palonej kawy, cytrynowy, mango, bakaliowy, bananowy, czy tiramisu. Wszystkie smaki są unikalne, wytwarzane na miejscu i wyjątkowe. Oprócz tradycyjnych gelato podawanych w kubeczku lub wafelku, w gdyńskim lokalu możemy zamówić też soft-serve gelato, czyli lody z maszyny, które również produkowane są ręcznie na bazie naturalnych składników. Przed wybraniem smaku lodów możemy poprosić o oblanie wafelka gorącą czekoladą.