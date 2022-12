Prawie stuletni tramwaj Bergmann ma zostać odrestaurowany. Poszukiwany jest wykonawca remontu. Tramwaj uświetni m.in. uroczystości w Gdańsku

Bergmann ma prawie 100 lat i jest atrakcją Gdańska

Tramwaj Bergmann został wyprodukowany w 1927 r. w Gdańskiej Fabryce Wagonów (Danziger Waggon Fabrik). Pojazd ma około 10 metrów długości, ponad 2 metry szerokości i 22 miejsca siedzące.

Po wojnie był modernizowany i naprawiany, montowano w nim nowsze elementy z pojazdów innych typów. Skład kursował po Gdańsku do końca marca 1973 r., a niedawno ponownie go uruchomiono. Przejazd przedwojennym tramwajem był atrakcją różnych wydarzeń w Gdańsku. Choć pojazd jest sprawny, to wymaga generalnego remontu i przywrócenia mu oryginalnego, historycznego wyglądu.

Wcześniej pisaliśmy: Zabytkowy tramwaj z 1970 roku ponownie na gdańskich torach