Prawomocny, precedensowy - w opinii prawników - wyrok dla klubu B90. Ewa Hronowska ma zapłacić grzywnę za niezgłaszanie imprez masowych

- Sąd nie dyskwalifikuje żadnego rodzaju muzyki czy też imprezy masowej – podkreśliła w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Marzena Albrecht , sprawozdawca 3-osobowego składu orzekającego z Sądu Okręgowego w Gdańsku. - Posiadanie zgody na imprezę masową wynika li tylko z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom. Jednocześnie sąd odwoławczy docenia ważną rolę jaką klub B90 odgrywa w przestrzeni kulturalnej miasta, co jednak nie usprawiedliwia działań oskarżonej naruszających ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych – dodała.

Jak wskazał sąd, klub B90 wbrew twierdzeniom obrony nie jest miejscem podobnym do m.in. domu kultury, filharmonii, biblioteki czy muzeum [według prawa wyłączonych z wymogów dotyczących imprez o charakterze masowym – dop. red.]. Podkreślił również różnice dzielące np. organizowane w B90 koncerty rockowe od tych odbywających się w filharmoniach: brak miejsc siedzących, zalegającą ciemność czy swobodne przemieszczanie się publiczności, będącej nierzadko pod wpływem alkoholu.

- Nie chciałbym komentować wyroku prawomocnego. Natomiast wskazać mogę tylko, że obrona kładła nacisk, by sąd przeanalizował podobieństwo tego klubu do działalności innych klubów bardzo podobnych, czyli domów kultury takich jak Stary Maneż czy klub Proxima. W uzasadnieniu wygłoszonym przez sąd zabrakło mi tych informacji w jaki sposób sąd odniósłby się do tej argumentacji – tłumaczył adwokat Ewy Hronowskiej, Michał Gostkowski na ogłoszeniu orzeczenia.