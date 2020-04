Premier Mateusz Morawiecki dla „FAZ”: Gospodarka i zdrowie potrzebują obecnie pilnego planu ratunkowego

„Musimy mieć świadomość, że decyzje, które podejmujemy dzisiaj, mają charakter egzystencjalny. Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby ocalić europejskie marzenia, plany i ambicje. To niewiarygodnie trudne zadanie, bo wymagające równoczesnego działania na wielu płaszczyznach. Gospodarka i zdrowie potrzebują obecnie pilnego planu ratunkowego. Już dziś powinniśmy zarysować najważniejsze zasady nowej równowagi europejskiej” – stwierdza Morawiecki.

Kruchość porządku społeczno-gospodarczego

Premier zauważa, że pandemia koronawirusa brutalnie uświadomiła nam kruchość naszego porządku społeczno-gospodarczeg i pokazała jak bardzo Europa jest uzależniona choćby od łańcuchów dostaw z innych kontynentów.

„Szukając oszczędności i tnąc koszty produkcji wiele europejskich firm przeniosło procesy wytwórcze w tanie regiony azjatyckie, zaniedbując rodzime źródła zaopatrzenia. Co dziś wydaje się przewrotne, dyscyplina finansowa, którą realizowała Komisja Europejska zmuszała Państwa Członkowskie do trudnych wyborów, często prowadzących do zmniejszania wydatków publicznych na zdrowie. Ale to nie powód do użalania się nad sobą, ale do wzięcia sprawy w swoje ręce” - czytamy.

Szef polskiego rządu stwierdza dalej, że dziś pierwszą zasadą nowej europejskiej równowagi powinno być odbudowanie zdolności do przeciwdziałania konsekwencjom tego rodzaju zbiorowych kryzysów.

Dodaje, że Europa potrzebuje „kompleksowego pakietu ożywienia gospodarczego stymulującego europejską ekonomię” i „konieczna jest nasza wspólna zgoda w kwestii ambitnego kształtu Wieloletnich Ram Finansowych oraz zwiększenie środków własnych, dochodów UE”.