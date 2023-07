Premier Mateusz Morawiecki w Kościerzynie. Szef rządu spotkał się z mieszkańcami Kaszub i odpowiadał na ich pytania ZDJĘCIA

Premier podczas spotkania z mieszkańcami w Kościerzynie odniósł się również do doniesień na temat przemieszczania się Grupy Wagnera na Białoruś. Podkreślił jak ważne jest umacnianie polskiej armii i granic. Wspomniał również o udziale w szczycie Rady Europejskiej, gdzie przywódcy państw Unii narzucają przyjęcie nielegalnych imigrantów, a jeśli tak się nie stanie, Polska będzie musiała płacić.

- Nie zgodziliśmy się na to i nie zgodzimy - powiedział Morawiecki. - My chcemy być mądrzy przed szkodą, chcemy zapewnić to, co mamy dziś - bezpieczeństwo Polski na kolejne lata i na kolejne dziesięciolecia. I zapewnimy.