Premier przedstawił plan powolnego znoszenia obostrzeń. Jakie zakazy zostaną zniesione i kiedy? Relacja na żywo

Zniesienie zakazu wstępu do lasów, rozluźnienie restrykcji w handlu i kolejne kroki odmrażania gospodarki bez konkretnych terminów. "Nakaz noszenia maseczek będzie obowiązywał aż do wynalezienia szczepionki na koronawirusa" - powiedział Szumowski. Znoszenie wprowadzonych restrykcji ma być pierwszym krokiem do tzw. odmrażania gospodarki. O harmonogramie "odmrażania" gospodarki i kolejnych krokach dotyczących zakazów premier i minister zdrowia mówili na czwartkowej konferencji.

Lista zmian, które wchodzą w życie w poniedziałek 20 kwietnia 2020 otwarcie lasów i parków;

złagodzenie w handlu: w sklepach do 100 m2 możliwość obsługi czterech klientów na jedną kasę, a w sklepach większych 1 osoba na 15 m2;

1 osoba na 15 m2 w kościele;

z ograniczenia przemieszczania się bez dorosłego wyłączone będą osoby powyżej 13 roku życia;

docelowo cotygodniowe przywracanie kolejnych rodzajów usług: rzemiosło, handel, usługi typu beauty. Rząd przedstawi plan "odmrażania" gospodarki. Relacja na żywo

Plan wprowadzania nowych zasad. Co się zmieni od poniedziałku, 20.04.2020? Podczas czwartkowej (16.04.2020) konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły dotyczące znoszenia obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na najbliższe dni oraz plan wprowadzania kolejnych faz zmian w tym zakresie do połowy maja. Poluzowanie restrykcji ma z jednej strony ulżyć zamrożonej gospodarce oraz dać zamkniętym działalnościom gospodarczym szanse dochodu, z drugiej umożliwić obywatelom powolny powrót do normalności sprzed okresu wprowadzenia stanu epidemii, m.in. w zakresie korzystania z miejsc rekreacji.

- Chcemy zaproponować nowe reguły. Nową rzeczywistość można nazwać zasadą trzech "I": izolacja, identyfikacja i informatyzacja. Od 20 kwietnia przystępujemy do nowego etapu, stopniowego zdejmowania pewnych obostrzeń. Po pierwsze: otwarcie lasów i parków. To ma być zwiększony komfort zdrowia psychicznego dla ludzi. Po drugie: złagodzone przepisy w handlu. Chcemy nieco zliberalizować zasady, by w sklepach do 100 m2 była możliwość obsługi czterech klientów na jedną kasę, a w sklepach większych 1 osoba na 15 m2. Pracownicy sklepów będą poddawani kontroli zdrowia. Ta zasada będzie również obowiązywała w kościołach - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier zapowiedział wyjątek w noszeniu maseczek dla rolników podczas prac w polu. - W pierwszej fazie pokazaliśmy w jaki sposób w zakładach pracy można świadczyć pracę dbając o warunki sanitarne i dystans społeczny. W kolejnych etapach będziemy otwierać rzemiosło, handel, usługi, a na końcu usługi typu studia piercingu, tatuażu - zapowiedział Mateusz Morawiecki.

Kolejne rodzaje usług będą wracały do funkcjonowania stopniowo, docelowo kolejne mają wracać do życia co tydzień. - Walcząc z koronawirusem musimy odzyskiwać teren. Mamy lepszą sytuację w odniesieniu do całego społeczeństwa, niż w Europie Zachodniej. Musimy pokazać, że utrzymujemy dyscyplinę społeczną. Pewne obostrzenia na pewno długo będą obowiązywały, jak np. zakaz większych imprez czy koncertów, ale tam gdzie mamy wysokie prawdopodobieństwo, że nie będzie to powodowało większego wzrostu zakażenia koronawirusem, decydujemy się na takie zmiany - powiedział prezes Rady Ministrów. - Przed nami trudny czas walki z koronawirusem. Widać wyraźnie, że polskie społeczeństwo w większości bardzo dobrze reaguje

we właściwy sposób na obostrzenia, dlatego dziś jesteśmy pewni, że możemy część z nich poluzować. Walka z koronawirusem dziś się nie kończy. Przechodzimy do kontrofensywy. Jestem pewien, że mamy odpowiednie narzędzia żeby sobie z tym poradzić - dodał Mateusz Morawiecki.

Następnie głos zabrał minister zdrowia, prof. Łukasz Szumowski. - Te etapy nie oznaczają, że epidemia się kończy. Będziemy musieli nauczyć się żyć z epidemią przez najbliższy czas. Jedyną pewną datą jest pojawienie się szczepionki. Kiedy nastąpi? Trudno powiedzieć. Przez najbliższy czas musimy nauczyć się z tymi zasadami. Musimy dezynfekować możliwie często ręce, zachowywać dystans, przebywać na kwarantannie czy w izolacji w zależności od tego czy jesteśmy chorzy lub mieliśmy kontakt z chorym. Maksymalnie musimy używać form zdalnych prac. To są zasady, z którymi musimy nauczyć się żyć przez najbliższy rok, półtora, jeśli nie dwa - mówił minister Łukasz Szumowski.

- Te poluzowania, które zaczną obowiązywać od poniedziałku, jak możliwość pójścia do lasu czy do parku, dają nam pewien oddech, ale używajmy ich z rozsądkiem. To nie jest zachęta do nieograniczonego przebywania w tych przestrzeniach. Musimy się izolować, ale potrzebujemy tego wyjścia. Używajcie ich państwo rozsądnie, tak by poprawić kondycję psychiczną, ale nie narazić innych na zachorowanie. Nie wrócimy do stanu sprzed epidemii, dopóki nie będziemy mieli szczepionki. Powrót do pełnej normalności będzie wtedy kiedy zniknie epidemia - powiedział minister zdrowia.

Prof. Łukasz Szumowski powiedział, że nakaz noszenia maseczek ma obowiązywać aż do wynalezienia szczepionki na koronawirusa. Obostrzenia obowiązujące w Polsce do 19.04.2020 Restrykcje m.in. w zakresie przemieszczania się obowiązują od połowy marca. Decyzją Rady Ministrów wprowadzono zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców oraz zawieszono międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Restauracje, bary i kawiarnie mogą prowadzić wyłącznie działalność na dowóz i na wynos, zamknięte pozostają galerie handlowe. Ograniczenia dotknęły także zgromadzeń publicznych, w tym państwowych i religijnych.

W środę, 15.04.2020, premier Mateusz Morawiecki ogłosił pierwszy element odmrażania gospodarki w postaci inwestycji drogowych. Ważnym elementem tej strategii jest dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację 32 inwestycji w powiatach: słupskim, bytowskim i lęborskim przeznaczono dofinansowanie w wysokości ponad 46 mln zł.

Więcej czytaj tutaj: Pomorskie powiaty beneficjentami Funduszu Dróg Samorządowych. W puli ponad 46 mln zł

Najnowsze informacje dot. koronawirusa