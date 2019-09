Premiery kinowe wrzesień 2019. Co obejrzeć w kinie? "Piłsudski", "Mowa ptaków" czy "Downton Abbey"

Premiery kinowe we wrześniu 2019. Na jaki film wybrać się do kina? Do wyboru "Polityka" Patryka Vegi, "Piłsudski" z Szycem w roli głównej, druga część animacji "Angry Birds", czy też kolejna część przygód Johna Rambo. Sprawdźcie, jakie filmy pojawią się we wrześniu w kinach!

Borys Szyc o swojej roli w filmie „Piłsudski”: Musiałem sobie wyobrazić, że to w ogóle mogę zrobić Wideo