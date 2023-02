Prezes firmy wprowadzającej "Falę" Innobaltica straci swoje stanowisko. Podwyżki cen biletów zostały odłożone

Marcin Stefański wziął udział w debacie 2 lutego 2023 roku na temat "Fali". Kilka minut po jej zakończeniu pojawiła się informacja o o utraty stanowiska prezesa Innobaltica. Zastąpić ma go Radomir Matczak, były dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kolejne zmiany z wdrożeniem "Fali"

Jednak chwilę przed rozpoczęciem debaty Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska, który jest w radzie nadzorczej Innobaltica poinformował o kolejnych zmianach związanych z wdrożeniem systemu.

Niepokój mieszkańców dotyczący Fali sprawił, że postanowiliśmy dać im więcej czasu na poznanie systemu i związanych z nim zmian. Dlatego wejście w życie nowych taryf odraczamy do czasu uruchomienia wszystkich funkcjonalności, tj. zarówno aplikacji jaki i falomatów. Zgodnie z umową nastąpi to w lipcu. Do tego czasu planowana z początkiem kwietnia podwyżka będzie nizsza i bilety będą kosztować: 117 zł za bilet miesięczny, 4,8 zł za jednorazowy i 6 zł za bilet przesiadkowy do 75 minut. Wcześniejsze testowe uruchomienie Fali będzie zależało od firmy budującej system.