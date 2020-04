Prezes Orlenu i minister aktywów państwowych roztaczają wizję narodowego koncernu z udziałem Energi

Jak dodał, obawy że Energa zniknie z Gdańska i Pomorza są nieuzasadnione. Spółka będzie osobnym podmiotem w grupie, tutaj będzie płacić podatki, tutaj będzie inwestować. Zatrudnienie zostanie utrzymane co przewiduje porozumienie ze skarbem państwa. - To nie jest zwijanie biznesu tylko drugie życie dla Energi - powiedział minister.

30 kwietnia Orlen przejmie operacyjnie Energę. Na wezwanie do sprzedaży akcji odpowiedziało ponad 80 proc. inwestorów, co da Orlenowi 85 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Energi. Jak zapewniał wczoraj w Gdańsku prezes Orlenu Daniel Obajtek, jest gotowy plan biznesowy dla Energi i zostanie zrealizowany w ciągu roku.

Daniel Obajtek podkreślił, że proces przejęcia Energi został przeprowadzony ekspresowo dzięki współpracy z ministerstwem aktywów.

- To bardzo ważne wydarzenie dla całej gospodarki. Przez lata mówiono o tworzeniu narodowego koncernu ale nic nie robiono. Czas już skończyć tylko mówić, a wziąć się do działania. Cały czas miałem pomysł i z wielką determinacja starałem się doprowadzić do tego aby zbudować multienergetyczny koncern - mówił Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Jak dodał Orlen ma duże doświadczenie na rynku energetycznym. Połączenie z Energą pozwoli na wymianę doświadczeń, optymalizacje biznesów i rozwój działalności w sferze dystrybucji i produkcji energii także ze źródeł czystych dla środowiska. Jak dodał wszędzie w Europie buduje się koncerny narodowe mające możliwości inwestycyjne, a przyszłość należy do silnych koncernów o zdywersyfikowanych obszarach działalności, odpornych na czynniki makroekonomiczne, a także na tak nadzwyczajne sytuacje, jak stan epidemii.

- Nie robimy tego dla siebie, nie robię tego aby być prezesem wielkiego koncernu. Robimy to dla kraju, dla miliardowych inwestycji narodowej firmy, która stanie się wizytówką Polski - mówił Obajtek.