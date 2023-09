Prezes POLSA: Nasza aparatura z powodzeniem bierze udział w misjach na różne planety Układu Słonecznego

Prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna wskazał w rozmowie z PAP, że GSTP, czyli oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej odpowiedzialny za rozwój technologii, w ostatnich miesiącach często gościł w Polsce.

Jego przedstawiciele odwiedzali, nasze firmy zapoznając się z technologiami, które rozwijają, by wykorzystać potencjał naszych firm w swoich programach działania. Przyjeżdżali do różnych miast, nie tylko do Trójmiasta, ale także m.in. do Warszawy i do Wrocławia. W okolicach Trójmiasta mamy całkiem sporo firm związanych z sektorem kosmicznym i myślę, że to spowodowało, że właśnie Trójmiasto wybrali jako miejsce świętowania 30-lecia swojego programu- podkreślił.