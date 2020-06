Prezesi linii, lotnisk i touroperatorów piszą kolejny list do premiera Morawieckiego. Apelują do rządu o plan odmrażania branży po pandemii

To kolejny w ostatnim czasie apel spółek powiązanych z branżą, wystosowany do rządu w związku z „odmrażaniem” połączeń krajowych i międzynarodowych w ruchu lotniczym po pandemii. Przed dwoma tygodniami przedstawiciele Wizz Air, Buzz, Rainbow, Itaki czy Portu Lotniczego w Gdańsku zwrócili się do premiera Morawieckiego o przywrócenie możliwości przewożenia pasażerów w liczbie wynikającej z warunków technicznych samolotów (do 20 czerwca w samolotach zajęte mogło być maksymalnie co drugie miejsce), co argumentowano warunkiem koniecznym do zapewnienia rentowności. Gdy limity w samolotach zostały zniesione, pojawił się kolejny problem, związany z "odmrożeniem" lotów międzynarodowych. Gdy te w końcu przywrócono 16 czerwca, okazało się, że będą realizowane z wyłączeniem niektórych krajów.

„Granice, wbrew Pana (premiera Morawieckiego – dop. red.) deklaracji nie zostały całkowicie zniesione – czytamy w liście otwartym z 26 czerwca 2020 r. - Noc przed ich otwarciem rząd zakazał lotów do takich krajów jak Wielka Brytania, Irlandia Północna, Szwecja czy Portugalia. Dla większości branży jest to ok. 30 proc. rynku. Tym samym dzień przed ogłoszonym przez Pana otwarciem granic rząd zamknął 30 proc. rynku”.