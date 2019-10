Prezydent Aleksandra Dulkiewicz odebrała nagrodę Księżnej Asturii dla Gdańska w kategorii Zgoda za 2019 rok

- My wszyscy, gdańszczanki i gdańszczanie, powinniśmy być dumni z nagrody księżnej Asturii. To wyróżnienie wpisuje nas na karty historii Polski, Europy, jako odważnych, sprawiedliwych i wolnych obywateli tego świata – powiedziała tuż po odebraniu nagrody prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz .

Dzisiaj jest przykładem solidarności, integracji i pokojowego współistnienia. Być może dlatego, że w najgroźniejszych momentach wzrasta potrzeba bezpieczeństwa, mieszkańcom Gdańska udało się przekształcić wszystkie cierpienia w walkę i odwagę. To cierpienie stało się siłą, odwagą i umiejętnością do pokojowego współistnienia i zgody. Gdańsk jest dzisiaj, jak napisał laureat naszej nagrody Adam Zagajewski, miastem sprawiedliwym, gdzie nie karzą obcych, miastem szybkiej pamięci i powolnego zapominania. Z dumą wręczamy Wam tę nagrodę.

„Gdańsk to dziś tętniące miasto, pełne życia i światła. Przeżyło wiele tragedii, walczyło o demokrację i wolność, poniosło bolesne straty. Zawsze było to miejsce spotkania różnych kultur, ale też miejsce w którym zapoczątkowane zostały różne konflikty polityczne.

W uroczystościach uczestniczyła także Magdalena Adamowicz z córkami i Piotr Adamowicz.

- To wielki zaszczyt tu być! To wielka chwila dla Gdańska, gdańszczanek i gdańszczan! Dla mnie to wyjątkowy moment, bo w zgłoszenie kandydatury naszego miasta zaangażował się tuż przed tragiczną śmiercią mój brat Paweł, pisząc do autorytetów w kraju i Europie listy o poparcie wniosku - napisał na swoim profilu na Facebooku Piotr Adamowicz