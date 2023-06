Prezydent Andrzej Duda w Gdańsku: "Chcemy, aby medycyna w Polsce była na możliwie najwyższym poziomie"

Na inauguracji XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrów obecny był Prezydent RP Andrzej Duda, Adam Niedzielski (minister zdrowia), Dariusz Drelich (wojewoda pomorski), Mieczysław Struk (marszałek województwa). Na inauguracji zjazdu na sali również było wielu pediatrów i ekspertów medycyny z całej Polski.

Prezydent na wstępie podziękował lekarzom za ich służbę oraz odwagę.

- To jest bardzo trudna służba. Czasem wydaje się, że jest ponad siły. To są spotkania z życiem, ale i też ze śmiercią, co w przypadku dzieci jest wyjątkowo trudnym doświadczeniem - mówił prezydent Andrzej Duda.